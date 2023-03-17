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يوم 27 مارس...

البرلمان الهنغاري يصوّت على عضوية فنلندا في 'الناتو'

البرلمان الهنغاري يصوّت على عضوية فنلندا في 'الناتو'
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس حزب "فيدس" ماتي كوتشيس، أن البرلمان الهنغاري سيصوت على عضوية فنلندا في حلف "الناتو" يوم 27 مارس، وسيتم تحديد عضوية السويد في وقت لاحق.

العالم- أوروبا

وكتب كوتشيس على حسابه في "فيسبوك": "بالنيابة عن حزب فيدس، أعلن أننا قررنا دعم انضمام فنلندا إلى الناتو، وسيتم تأجيل التصويت البرلماني بشأن هذه المسألة إلى 27 مارس، وسنصوت بالإجماع لصالحه، وستقرر المجموعة البرلمانية بشأن السويد في وقت لاحق".

وفي وقت سابق، صرح ممثلو تحالف حزب الشعب الديمقراطي المسيحي – "فيدس"، الذي يمتلك 133 مقعدا في البرلمان من أصل 199، بأنهم يدعمون عضوية فنلندا والسويد في "الناتو"، الأمر الذي عارضه الحزب اليميني "مي هازانك"، الذي يمتلك 6 مقاعد في البرلمان.

وقال رئيس الوفد البرلماني الهنغاري إلى السويد، تشابا هندي، للصحفيين إن جميع الأحزاب في الجمعية الوطنية الهنغارية، باستثناء واحد، تدعم انضمام البلاد إلى "الناتو".

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