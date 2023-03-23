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وتيرة الاحتجاجات الغاضبة تتصاعد في فرنسا رفضا لتمرير قانون التقاعد

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

يوم تاسع من التحركات في شهرين؛ ضد إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي الذي تم تبنيه من دون تصويت في الجمعية الوطنية، وذلك غداة تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون أثارت حفيظة النقابات والمعارضة.

العالم - خاص بالعالم

وقالت باسكال دوجينيتاي - موظفة حكومية:"هذا الإصلاح غير مقبول، لا يمكننا أن نطلب من العمال العمل أكثر من عامين. الناس يموتون قبل أن يتقاعدوا. نظمنا مظاهرات سلمية وغير عنيفة؛ ووصفوها على انها عنيفة، لكن لم يسمع صوتنا. هل يجب ان يكون هناك عنف حتى يتراجعوا عن إصلاحهم".

وأغلق محتجون غاضبون من الرئيس إيمانويل ماكرون وخطته لرفع سن التقاعد طرقا واشتبكوا مع الشرطة وألقوا مقذوفات على مركز للشرطة في يوم من الاحتجاجات شمل جميع أنحاء فرنسا. تصدت فيه الشرطة بالغاز المسيل للمحتجين واستخدمت في مناطق اخرى مدافع المياه.

وقال تييري دوجينيتاي - موظف حكومي:"سنبقى هنا حتى يتم التراجع عن القانون. لن نفقد قوتنا وأعتقد أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة. علينا أن نمنع كل شيء.

هذا الإصلاح الذي قدمه ماكرون يرفع سن التقاعد من اثنين وستين إلى اربعة وستين عاما. ويقول الرئيس انه ليس متعة ولا ترفا بل ضرورة، مشيرا إلى الدفاع عن 'المصلحة العامة' في مواجهة تدهور وضع صناديق التقاعد وارتفاع عدد المسنين في فرنسا.

وأكد جوليان فونتانا - متخصص في تكنولوجيا المعلومات :"الرئيس يتخبط في قراراته؛ إنه بعيد عن الواقع؛ إنه خاسر ومتورط في هذا الامور ولا يعرف كيف يتصرف الان. آمل بالفعل ان ينتهي الامر بشكل سلمي".

لكن معارضي هذا الإصلاح يرون أنه 'غير عادل'، خصوصا بالنسبة إلى النساء والعاملين في الوظائف الصعبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. وتيرة الاحتجاجات الغاضبة تتصاعد في فرنسا رفضا لتمرير قانون التقاعد

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