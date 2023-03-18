السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

جلالي : معرض موسكو للسفر والسیاحة فرصة لتطوير السياحة الايرانية

جلالي : معرض موسكو للسفر والسیاحة فرصة لتطوير السياحة الايرانية
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

وصف كاظم جلالي ،سفير إيران في روسيا، حضور طهران في معرض MITT في موسكو بأنه فرصة لتطويرقطاع السياحة وزيادة حصة إيران في السوق في ذلك البلد.

العالم - ايران

و أثناء زيارته لجناح إيران في معرض موسكو الدولي التاسع والعشرين للسفر والسياحة، قال جلالي : "استطاع الجناح الإيراني في هذا المعرض ، بتصميمه الرائع والجذاب وعرضه للمحتوى الروسي، أن يعرّف النشطاء في هذا المجال بقدرات صناعة السياحة الإيرانية."

واوضح كاظم جلالي بأنّ هذا المعرض يقام للمرة الأولى في فترة ما بعد كورونا واعتبرحضور إيران في هذا الحدث الدولي مثيراً للإهتمام ومهماً من جوانب مختلفة .

وأضاف السفير الايراني في روسيا :" إن الروس يرسلون العديد من السيّاح إلى الخارج كل عام، لكن في الوضع الحالي يواجهون قيوداً في بعض الدول وخاصة القارة الأوروبية. لذلك، قدم هذا التقييد فرصة جيدة لنا لتوجيه السيّاح الروس إلى بلدنا وجعل إيران واحدة من وجهاتهم الجديدة والدائمة."

يذكر ان معرض MITT الذي مازال مستمراً حتى 19 آذار/مارس 2023، هو واحد من أفضل خمسة معارض سياحية حول العالم ويحظى بتقدير كبير من قبل مجتمع السياحة العالمي كما يعتبر بيئة مناسبة للنشطاء الذين يفكرون في توسيع علاقاتهم مع الزملاء والعملاء.

روابط ذات صلة

لتنشيط السياحة .. ايران تنوي الغاء تأشيرات الدخول اليها مع عدة دول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد نصر الله يطل الاربعاء في احتفال تأبين الحاج الشامي

جلالي : معرض موسكو للسفر والسیاحة فرصة لتطوير السياحة الايرانية

القضاء الايراني يصدر حكما باعدام اثنين من المتهمين في جريمة شاهجراغ الارهابية

الهند تحذر.. الوضع مع الصين هش وخطير

نقطة تواصل البحرين تستضيف الاتحاد البرلمان الدولي.. شاهد ما الذي حدث؟

دعوى قضائية بحق أول روبوت محام في العالم