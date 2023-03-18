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الصحة الإيرانية : 18 وفاة و363 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

الصحة الإيرانية : 18 وفاة و363 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 18 وفاة و363 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها اليوم السبت حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، أشارت وزارة الصحة إلى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و579 الفا و71 مصابا، ومجموع الوفيات 145 الفا و54 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و341 الفا 982 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و478 الفا و238 جرعة من اللقاحات المضادة (بما يشمل الأولى والثانية والجرعات التذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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