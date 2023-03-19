بالفيديو..مقتل مستوطنيْن بعملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس

العالم - الإحتلال

وأصيب مستوطنان بجراح متفاوتة مساء الأحد بعملية إطلاق نار نفذها مقاوم تجاه سيارة جيب تابعة لهم في حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت القناة السابعة العبرية أن منفذ عملية حوارة تمكن من الانسحاب من المكان بعد أن قام بتنفيذها بواسطة سلاح محلي الصنع من طراز "كارلو".

وأوضح موقع "والا" العبرية أن فلسطينيا أطلق صليات نارية تجاه مركبة لمستوطنين إسرائيليين في حوارة وانسحب من المنطقة.

وقال إن "العملية نفذت عبر سلاح كارلو محلي الصنع الذي ترك في المكان، وحصيلة العملية اصابتان احداهما خطيرة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مكان هذه العملية لا يبعد سوى أمتار عن مكان عملية حوارة السابقة.

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وتأتي عملية حوارة هذه تزامنا مع قمة شرم الشيخ الأمنية في محاولة لإجهاض المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت عملية حوارة السابقة قبل نحو شهر والتي نفذها الشهيد عبد الفتاح خروشة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تزامنا مع قمة العقبة لوأد الانتفاضة في الضفة.