إصابة مستوطن آخر بجروح إثر طلق ناري قرب رام الله

العالم - فلسطين

وأضافت أن المستوطن وصل إلى حاجز (حشمونائيم) وحالته ما بين طفيفة ومتوسطة، فيما أصيب آخر بجروح طفيفة رشقاً بالحجارة.

ولم يتم الكشف عن مصير منفذ العملية.

وكان مستوطنان إسرائيليان أصيبا مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار في منطقة حوارة جنوب محافظة نابلس، فيما اعتقل المنفذ بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.

وأضافت قناة (كان)، أن حالة أحد المصابين خطيرة، نتيجة إصابته بالرصاص المباشر في رأسه، مبينةً أن منفذ عملية أطلق النار من مسافة قريبة.

ووفق مستشفى "بيلينسون"، فإن حالة المستوطن المصاب في حوارة خطيرة، ويبذلون جهوداً للوصول بها لوضع الاستقرار.

وفي هذا السياق، قال الوزير السابق بحكومة الاحتلال، أفيغدور ليبرمان: "هجوم بتبعه هجوم يوضح لنا حالة الفلتان الأمني، للأسف نشهد مرة أخرى عملية إطلاق نار صعبة في حوارة".