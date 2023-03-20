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قرقاش: نهج الإمارات نحو سورية جزء من رؤية أوسع لتعزيز الاستقرار العربي والإقليمي

قرقاش: نهج الإمارات نحو سورية جزء من رؤية أوسع لتعزيز الاستقرار العربي والإقليمي
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور بن محمد قرقاش أن نهج الإمارات وجهودها نحو سورية جزء من مقاربة أوسع، هدفها تعزيز الاستقرار العربي والإقليمي، مشدداً على ضرورة عودة سورية إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي.

العالم-الامارات

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر: “إن موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سورية إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله اليوم الرئيس بشار الأسد”.

وأضاف: “إن نهج الإمارات وجهودها نحو سورية الشقيقة جزء من رؤية أعمق، ومقاربة أوسع، هدفها تعزيز الاستقرار العربي والإقليمي، وتجاوز سنوات صعبة من المواجهة”، مشيراً إلى أنه حان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة.

ولفت إلى أن الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أثبتت أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته، بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية.

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قرقاش: نهج الإمارات نحو سورية جزء من رؤية أوسع لتعزيز الاستقرار العربي والإقليمي

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