الأراضي المحتلة.. اعتداءات المستوطنين بحق أصحاب الأرض

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة وفا بأن مستوطنين مقنعين هاجموا مركبات المواطنين على طريق المعرجات، ما أدى لإصابة المواطن المر بكسور وجروح، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، فيما أصيبت زوجته بحالة إغماء.

وأضاف أن المستوطنين رشقوا عددا من مركبات المواطنين بالحجارة في تلك المنطقة، ما أدى لتضرر عدد منها.

في سياق متصل، أصيب فلسطينيان، مساء الأحد، في هجوم للمستوطنين على مركبة، قرب بلدة نعلين، غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا بالحجارة مركبة كان يستقلها خمسة فلسطينيين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالقرب من بلدة نعلين، ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح ورضوض، نقلوا إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وتضاف هذه الاعتداءات، إلى جملة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتنافى مع القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب، من هدم للمنازل وتهجير قسري وقمع للأسرى والأسيرات واستيلاء على الأراضي والممتلكات وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وغيرها.