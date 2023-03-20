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توقيع بروتوكول بين الأردن وتركيا مفاده..

توقيع بروتوكول بين الأردن وتركيا مفاده..
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

وقع الأردن وتركيا بروتوكول تعاون، يسمح بتبادل الوثائق الأرشيفية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال الأرشفة باللغة العثمانية.

العالم - الأردن

وأفادت وكالة "الأناضول" بأنه تم توقيع البروتوكول بين أرشيف الدولة التابع لرئاسة الجمهورية التركية، ممثلا برئيسه أوغور أونال، ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي ومثله مديره العام مهند مبيضين، حيث جرى التوقيع في مقر مركز التوثيق الملكي الأردني، بحضور رئيس مجلس أمنائه الأمير علي بن نايف، وسفير تركيا لدى الاردن، أردام أوزان.

ويتألف البروتوكول الذيمن 9 فقرات ينص على تقوية التعاون بين الطرفين، وإجراء البحث وحسب التشريعات النافذة لدى كل منهما، بتبادل العينات المنسوخة من وثائق الأرشفة، وتبادل الخبرات والمنشورات، وتنظيم الاجتماعات العلمية والمعارض حول نظم الأرشفة، وغيرها من البنود الأخرى.

وتمكن هذه الاتفاقية البلدين من تبادل النسخ الرقمية من السجلات التاريخية، وتسمح للخبراء والمؤرخين بالاستفادة منها، حيث يحتوي الأرشيف العثماني على حوالي 100 مليون وثيقة، ومن بين هذه الوثائق المتعلقة بالأردن والبنية الاجتماعية والثقافية وسيتمكن خبراء البلدين من البحث في الأرشيف بشكل متبادل.

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