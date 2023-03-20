الأطراف السودانية تعلن موعد توقيع على اتفاق نهائي

العالم-السودان

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي، الأحد، للناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، عقب اجتماع بين العسكريين والمدنيين، بحضور سفراء اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات الراعية للتسوية السياسية، وكذلك بحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية.

وأوضح يوسف، أن الأطراف اتفقت على جدول زمني متكامل لإنهاء العملية السياسية، يشمل التوقيع على الاتفاق النهائي في مطلع الشهر المقبل، يليه التوقيع على الدستور النهائي في السادس من الشهر نفسه، ومن ثم تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في الحادي عشر من إبريل/نيسان المقبل.

وأضاف الناطق الرسمي أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة لصياغة الاتفاق النهائي من 11 شخصا، منهم ممثل للقوات المسلحة وممثل آخر من قوات الدعم السريع، على أن تُمثل النساء في اللجنة بما لا يقل عن 40 بالمائة، مشيرا إلى أن اللجنة أُمهلت حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري لإنهاء مهمتها في صياغة الاتفاق.