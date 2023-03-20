كيف يتعامل بوتين وشي جين بينغ على المستوى الشخصي وما الهدايا التي تبادلاها؟

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يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الأخير إلى موسكو في زيارة بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى الأربعاء، بدعوة من الرئيس الروسي.

التقى الزعيم الروسي مع الرئيس الصيني أكثر من 40 مرة، وتحول طقس تبادل الهدايا فيما بينهما إلى منافسة بارعة:

بطريقة ما، وخلال اجتماع مع بوتين، صرح رجال أعمال صينيون بأن الصينيين يحبون الآيس كريم الروسي، وفي عام 2016، في قمة مجموعة العشرين، قدم بوتين للرئيس شي علبة كاملة من الآيس كريم.

بعد ذلك بعامين تلقى فلاديمير بوتين من شي جين بينغ في المقابل آلة "غوتسين" (آلة موسيقية شعبية صينية)، وتمثالا بورتريه شخصي من الآجر.

ثم أحضر بوتين سجلا معه كان عبارة عن عينة من أرز ألطاي يبلغ من العمر 200 عاما، والذي من المفترض أن يصنع منه شي جين بينغ حماما له.

وخلال الزيارة التالية لرئيس جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا، وأثناء تجواله في جزيرة "روسكي" في فلاديفوستوك، قام الرئيسان بإعداد الفطائر الروسية التقليدية، وأكلاها على الفور مع الكافيار وقدح من الفودكا.

وفي عام 2019، أحضر شي جين بينغ اثنين من الباندا إلى روسيا، واستمرت المفاوضات حول انتقالهما إلى روسيا 3 سنوات، وكانت فترة قصيرة قياسية (قضت فنلندا 10 سنوات في تلك المفاوضات).

في إفادة صحفية، يوم 17 مارس الجاري، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية إنه من المزمع هذه المرة أيضا تبادل الهدايا. لن تكون باهظة الثمن، لكنها رمزية.

ماذا ستكون الهدية بالضبط؟

سنعرف قريبا!