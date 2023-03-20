الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد تاريخ من تبادل الهدايا بينهما..

كيف يتعامل بوتين وشي جين بينغ على المستوى الشخصي وما الهدايا التي تبادلاها؟

كيف يتعامل بوتين وشي جين بينغ على المستوى الشخصي وما الهدايا التي تبادلاها؟
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" عددا من التفاصيل المتفرقة لعلاقة الصداقة التي تربط الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

العالم _ أوروبا

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الأخير إلى موسكو في زيارة بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى الأربعاء، بدعوة من الرئيس الروسي.

التقى الزعيم الروسي مع الرئيس الصيني أكثر من 40 مرة، وتحول طقس تبادل الهدايا فيما بينهما إلى منافسة بارعة:

بطريقة ما، وخلال اجتماع مع بوتين، صرح رجال أعمال صينيون بأن الصينيين يحبون الآيس كريم الروسي، وفي عام 2016، في قمة مجموعة العشرين، قدم بوتين للرئيس شي علبة كاملة من الآيس كريم.

بعد ذلك بعامين تلقى فلاديمير بوتين من شي جين بينغ في المقابل آلة "غوتسين" (آلة موسيقية شعبية صينية)، وتمثالا بورتريه شخصي من الآجر.

ثم أحضر بوتين سجلا معه كان عبارة عن عينة من أرز ألطاي يبلغ من العمر 200 عاما، والذي من المفترض أن يصنع منه شي جين بينغ حماما له.

وخلال الزيارة التالية لرئيس جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا، وأثناء تجواله في جزيرة "روسكي" في فلاديفوستوك، قام الرئيسان بإعداد الفطائر الروسية التقليدية، وأكلاها على الفور مع الكافيار وقدح من الفودكا.

وفي عام 2019، أحضر شي جين بينغ اثنين من الباندا إلى روسيا، واستمرت المفاوضات حول انتقالهما إلى روسيا 3 سنوات، وكانت فترة قصيرة قياسية (قضت فنلندا 10 سنوات في تلك المفاوضات).

في إفادة صحفية، يوم 17 مارس الجاري، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية إنه من المزمع هذه المرة أيضا تبادل الهدايا. لن تكون باهظة الثمن، لكنها رمزية.

ماذا ستكون الهدية بالضبط؟

سنعرف قريبا!

روابط ذات صلة

بوتين: موسكو ترحب باستعداد الصين للعب دور في تسوية الأزمة الأوكرانية

سفير الصين لدى طهران: إيران ستلعب دورا مهما في مبادرة الحزام والطريق

الهند تحذر.. الوضع مع الصين هش وخطير

التقارب الإيراني السعودي.. وأسباب غضب الثنائي "الأمريكي الإسرائيلي"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مركز 'عين الإنسانية': أكثر من 1800 شهيد وجريح جراء العدوان في مأرب

سقوط حصانة الدولة في البحرين

بالفيديو.. الكرملين: الخطة الصينية حول أوكرانيا ستشكل جزءاً من المحادثات

صحيفة صينية تدعو لمحاسبة الولايات المتحدة.. 20 عاما على غزو العراق.. معلومات استخبارية أمريكية مزيفة جلبت الكوارث

بعد تاريخ من تبادل الهدايا بينهما.. كيف يتعامل بوتين وشي جين بينغ على المستوى الشخصي وما الهدايا التي تبادلاها؟

بالفيديو.. الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى الكرملين ويجتمع مع الرئيس بوتين