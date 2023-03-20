رئيسي: كل ما لدينا هو بفضل الشهداء

العالم - ايران

وقال السيد رئيسي في كلمة له في حشد من المشاركين في قوافل السائرين على طريق النور (القوافل التي تزور المناطق التي شهدت معارك حرب الدفاع المقدس 1980-1988) ، أن فضاء نُصُب السائرين على طريق النور يعد بمثابة مكان مناسب لتنبيهنا جميعًا ، وخاصة نحن المسؤولين ، بالبيئة التي ارتقى فيها الشهداء ، والكلام يعجز في التعبير عنه.

واضاف: "إن رواية ما حدث للشهداء والمقاتلين يمكنها ان تذكرنا الآن بأن خوزستان هي مكان شجاعتهم وتضحياتهم ، وعلى جامعتنا أن تعلم أن الأمن والراحة والعلم والمعرفة ملك هؤلاء الشهداء".

قال رئيس الجمهورية: على المسؤولين الذين يجلسون خلف مكاتبهم أن يعلموا أن كل ما لدينا هو من الشهداء ، فعليهم أن يحاولوا حل مشاكل المواطنين والعمل على إسعادهم.