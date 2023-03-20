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السوداني يؤكد لوزير التجارة السعودي تطوير الشراكة مع المملكة

السوداني يؤكد لوزير التجارة السعودي تطوير الشراكة مع المملكة
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات.

العالم- العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أستقبل وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له".

واضاف ان "اللقاء شهد استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة".

واكد القصبي "مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات".

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