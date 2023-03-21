قائد الثورة: الغرب عجز عن عزل إيران ولم نشارك في حرب أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

حيث تحدث القائد عن اهمية طريق التغيير والتحول الايجابي بالاستفادة من عناصر القوة وازالة عوامل الضعف، كما اشار سماحته للتحديات التي تواجهها وواجهتها خلال الاعوام الماضية.

قائد الثورة الإسلامية اكد بان الغرب عجز عن عزل ايران واركاعها مشددا على ان أميركا تواجه استياء متزايدا من شعوب المنطقة.

مشيرا الى ان الاعداء ارادوا قطع علاقات ايران وفرض العزلة عليها، لكن ايران استطاعت ان تكسر هذه الفرضية وقوت علاقاتها مع العديد من الدول في مختلف القارات.

وان ايران على استعداد لتنمية علاقاتها الخارجية مشددا وان التقارب مع دول المنطقة افشل مخططات الغرب في عزل ايران.



كما اشار ان الاعداء يسعون الى اسقاط الثورة الاسلامية وتغيير هويتها لكن الشعب الايراني وجه صفعه قوية لمثيري الشغب ومن يحميهم وان الشعب والنظام اثبتوا قوتهم وتماسكهم

خارجيا ايضا اشار السيد القائد الى سياسة ايران الثابته في دعم محور المقاومة ونفى سماحته الدعايات الغربية حول مشاركة ايران في حرب اوكرانيا

هذا وكان قائد الثورة الاسلامية أطلق في نداء بالمناسبة على العام الايراني الجديد شعار"كبح التضخم ونمو الانتاج" ودعا المعنيين الى تحقيق هذا الشعار.

مشيرا الى أن الدولة في العام المنصرم أعادت تشغيل الاف المصانع المتعطلة، ونصف المتوقفة، لافتا الى ازدياد عدد الشركات القائمة على المعرفة.

وأوضح أن المشاكل الاقتصادية والازمات ليست محصورة بايران فقط.

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