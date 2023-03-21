شاهد.. مواقع التواصل تنقلب ضد أوكرانيا لهذا السبب..

العالم - الأزمة الاوكرانية

وبينما تحصظی اوکرانيا بدعم واسع من الدول الغربية، انقلبت مواقع التواصل ضدها بعد انتشار فيديو قيل انه لجنود أوكران يحرقون القرآن.

وعلق "محمد جواد" علی الفيديو کاتباً:"الغرب يتكلم عن حقوق الإنسان بس قصدهم انك انت تحترمهم، لكن هم ما يحتاج يحترمونك هؤلاء الملاعين جنود أوكرانيين يقطعون لحم الخنزير على القران الكريم".

وکتب "صلاح":"جنود اوكرانيين يحرقون القرآن للطبخ باوراقه. هذه هي الصورة الحقيقية لهؤلاء. كلهم سواء لا فرق في حربهم على الإسلام والمسلمين".

أما "عبد الرحمن العوفي" فغرد:"سحبنا التعاطف مع بلد يتم الهجوم عليه، الفوز لروسيا والهزيمة لمن احرق القرآن الكريم".