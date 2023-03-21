الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مواقع التواصل تنقلب ضد أوكرانيا لهذا السبب..

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

استشاطت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً ضد قيام جنود أوكران بتدنيس وحرق المصحف الشريف.

العالم - الأزمة الاوكرانية

وبينما تحصظی اوکرانيا بدعم واسع من الدول الغربية، انقلبت مواقع التواصل ضدها بعد انتشار فيديو قيل انه لجنود أوكران يحرقون القرآن.

وعلق "محمد جواد" علی الفيديو کاتباً:"الغرب يتكلم عن حقوق الإنسان بس قصدهم انك انت تحترمهم، لكن هم ما يحتاج يحترمونك هؤلاء الملاعين جنود أوكرانيين يقطعون لحم الخنزير على القران الكريم".

وکتب "صلاح":"جنود اوكرانيين يحرقون القرآن للطبخ باوراقه. هذه هي الصورة الحقيقية لهؤلاء. كلهم سواء لا فرق في حربهم على الإسلام والمسلمين".

أما "عبد الرحمن العوفي" فغرد:"سحبنا التعاطف مع بلد يتم الهجوم عليه، الفوز لروسيا والهزيمة لمن احرق القرآن الكريم".

روابط ذات صلة

الشيخ خالد الملا يطالب بموقف واضح من تدنيس جنود أوكرانيين للقرآن الكريم

الجنود الأوكران الذين أحرقوا القرآن الكريم ينتمون لخلفية تعصبية سوداوية حاقدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مندوب ايران ينتقد بشدة تقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان

شاهد بالفيديو.. باريس من مركز العطور العالمية الی مركز للقمامة

الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة

الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز

عبد اللهيان: سياسة المواجهة والعقوبات ستواجه برد إيران

غوتيريش: نوروز هو احتفال بالتراث الثقافي والتنوع الغني للبشرية