واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

العالم - إيران

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الیوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أشخاص في إيران وتركيا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، وبالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بسبب المشاركة في شراء المعدات، بما في ذلك توفیر المحركات الأوروبية للمسیرات الإیرانیة.

وأضافت الوزارة : تعمل وتنشط هذه شبكة المشتريات نيابة عن وزارة الدفاع واللوجستيات التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، والتي تشرف على العديد من الشركات المشاركة في تطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

وبحسب إعلان هذه الوزارة، فإن الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات تشمل مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا الدفاعية وشركة فرازان للهندسة الصناعية.

ویعتبر المدير التجاري لمركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا الدفاعية ومالك شركة فرازان للهندسة الصناعية أمان الله بایدار إلی جانب مالك شركة سيلين تكنيك في إيران أصغر محمودي ، من بين الشخصيات والشركات التي فرضتها الولايات المتحدة علیهم العقوبات.

وأُدرج إسم مورات بوکاي الذي يعيش في تركيا، وشركة أوزون للطيران ومقرها تركيا، في قائمة اجراءات الحظر بذریعة علاقتهما بصناعة الطائرات بدون طيار الإيرانية.