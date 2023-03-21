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البنتاغون: لا نقدم لأوكرانيا قذائف باليورانيوم المنضب

البنتاغون: لا نقدم لأوكرانيا قذائف باليورانيوم المنضب
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تقدم لأوكرانيا قذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال هل تقدم واشنطن تلك القذائف: "حسبما أعرف، لا. نحن لا نقوم بذلك".

ويأتي ذلك على خلفية نشر تصريحات لنائبة وزير الدفاع البريطانية أنابيل غولدي، بأن بريطانيا تزود أوكرانيا بالقذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وأشارت غولدي إلى فاعلية تلك القذائف في ما يتعلق بتدمير الآليات المدرعة.

ونددت السفارة الروسية في لندن بهذه الخطوة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تصعيد النزاع، وأن استخدام هذا النوع من القذائف سيؤثر سلبا على صحة السكان المحليين.

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البنتاغون: لا نقدم لأوكرانيا قذائف باليورانيوم المنضب

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