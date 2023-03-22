شاهد.. اعتداء صاروخي اسرائيلي علی مطار حلب الدولي

عدوان اسرائيلي جديد بالصواريخ على مطار حلب الدولي؛ اقتصرت اضراره على الماديات.

وذكر مصدر عسكري أنّ العدوانَ الجوي نُفّذَ حوالى الساعةِ الرابعة فجرا بالتوقيتِ المحلي؛ بعددٍ من الصواريخ من إتجاهِ البحر المتوسط غربَ اللاذقية مستهدِفاً محيطَ مطارِ حلب الدولي.

الهجوم الإسرائيلي استهدف مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري. وقال المصدر العسكري ان طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية الغربية.

واللافت في هذا العدوان انه جاء من البحر وليس من الجولان كما كانت العادة.

هذا العدوان يأتي بعد عدوان استهدف الشهر الفائت دمشق بغارات اسرائيلية وادى إلى عدد من الضحايا. وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

ورأى مراقبون ان اللعبة الاسرائيلية في سوريا ربما اصبحت محكومة بقواعد اللعبة بين روسيا والكيان الاسرائيلي في اوكرانيا؛ خصوصا مع تدهور العلاقات الروسية الإسرائيلية بشكل لافت؛ لم يكن مألوفا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مطلع تسعينيات القرن الماضي.

فبعد التدخلات الاسرائيلية في الحرب في اوكرانيا، واقفال موسكو ممثلية الوكالة اليهودية في البلاد، يتصدر من جديد مشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية المتوترة؛ فقد عرضت حكومة الاحتلال مساعدة أوكرانيا على تطوير وسائل إنذار مبكر للهجمات الجوية لا سيما المسيرات.