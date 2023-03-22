شاهد بالفيديو.. روسيا والغرب نحو صدام نووي

العالم - الأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعد اعلان بريطانيا عزمها إرسال أسلحة تحتوي على يورانيوم منضّب إلى أوكرانيا، اكد ان موسكو ستردّ على ذلك مشيراً إلى أنه بذلك يكون الغرب هو البادئ باستخدام أسلحة تحتوي على مكون نووي.

وقال بوتين:"علمنا أن المملكة المتحدة لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضاً قذائف تحوي اليورانيوم المنضب. روسيا ستكون مضطرة إلى الرد اذا حصل ذلك. يبدو أن الغرب قرر بالفعل مقاتلة روسيا حتى آخر أوكراني وبدأ يستخدم أسلحة ذات مكوّنات نووية".

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اكد بدوره أنّ موسكو ستُفكر بجدية بالرد على خطط لندن وقال إنّ خطوات أقلّ متبقيةٌ قبلَ حدوثِ صِدامٍ نووي محتمل بين روسيا والغرب. كما وصفت الخارجية الروسية التصرف البريطاني هذا، بالتهور المطلق وقالت ان ما تقوم به بريطانيا استفزاز لدفع الصراع في أوكرانيا إلى مرحلة جديدة.

وبعد الرد الروسي قالت وزارة الدفاع البريطانية إن اليورانيوم المنضب مكون عادي ولا علاقة له بالأسلحة النووية. وبررت بالقول ان الجيش البريطاني يستخدم اليورانيوم المنضب في قذائفه الخارقة للدروع منذ عقود.

وكانت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي اعلنت الاثنين بأنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود بلادها كييف بالذخيرة بما في ذلك القذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وبحسب الخبراء فإن اليورانيوم المنضّب يُستخدم في الأسلحة لأنه قادر على اختراق الدبابات والدروع بسهولة أكبر بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الأخرى لكنه يمثّل خطراً صحياً خاصاً في مواقع استخدامه لأن الغبار يصل إلى الرئة وأعضاء حيوية أخرى من الجسد.