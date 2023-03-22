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عريضة وقعها 200 ألف.. دمّروا الفصل العنصري وليس منازل الفلسطينيين

عريضة وقعها 200 ألف.. دمّروا الفصل العنصري وليس منازل الفلسطينيين
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

سلمت مكاتب منظمة العفو الدولية (أمنستي) حول العالم -أمس الثلاثاء- عرائض وقعها أكثر من 200 ألف شخص إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تدعوها فيها إلى وضع حد لهدم منازل الفلسطينيين كخطوة أولى نحو تفكيك نظام الفصل العنصري.

العالم-فلسطين

ووجهت عريضة “أمنستي” المعنونة “دمّروا الفصل العنصري وليس منازل الفلسطينيين” إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد وقّع عليها أشخاص في 174 بلدًا على الأقل.

وقدمت التواقيع في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يحتفل به المجتمع الدولي سنويًا إحياءً لذكرى مقتل 69 متظاهرا سلميا مُناهضًا لنظام الفصل العنصري، على أيدي شرطة جنوب أفريقيا في 21 مارس/آذار 1960.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “أمنستي”: إن سياسات التخطيط “التمييزية” التي تنتهجها "إسرائيل" وهدم منازل الفلسطينيين الممنهج “تُجسد العنصرية الكامنة في قلب نظام الفصل العنصري القاسي”.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية “تسعى منذ عقود إلى تحقيق أهدافها الديموغرافية العنصرية الجليّة من خلال طرد الفلسطينيين من منازلهم وتهجيرهم من أراضيهم. ومنذ بداية 2023، هُجِّرَ أكثر من 400 فلسطيني نتيجة عمليات الهدم، بينما يطال خطر التهجير مئات الآلاف”.

وبحسب المنظمة الحقوقية فإن الإخفاق المستمر في محاسبة السلطات الإسرائيلية “يمثل وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي” مشيرة إلى أن نظام الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

وخلصت “أمنستي” إلى أن مطلبها بوضع حدٍ لهذا “الظلم” يحظى الآن بدعم 203 آلاف و410 أشخاص ينتمون إلى بلدان بشتى أنحاء العالم، مضيفة أن هذا التضامن “يذكرنا بأن الأصوات المناهضة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي تزداد ارتفاعًا باطراد. ولن نسكت حتى تفكيك هذا النظام ومحاسبة السلطات الإسرائيلية”.

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