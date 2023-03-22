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أوكرانيا تعاقب كيانات اقتصادية في دولة الإمارات بسبب علاقاتها مع روسيا

أوكرانيا تعاقب كيانات اقتصادية في دولة الإمارات بسبب علاقاتها مع روسيا
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

عمدت أوكرانيا إلى اتخاذ خطوة لافتة تعد الأولى من نوعها بفرض عقوبات على كيانات اقتصادية في دولة الإمارات على خلفية التعاون مع روسيا  في الحرب على كييف.

وقال موقع امارات ليكس، إن خطوة كييف تمت بتنسيق ودعم من الاتحاد الأوروبي في ظل توجه لافت من بروكسل تصعيد فرض العقوبات على الإمارات.

وبحسب الموقع، تواجه الإمارات سيلا من الانتقادات على خلفية التعاون الاقتصادي والتجاري الواسع مع روسيا ومساعدتها موسكو على التهرب من العقوبات الدولية.

وأصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن القومي والدفاع (NSDC) بفرض عقوبات شخصية على 300 فرد و 141 كيانًا.

وتشمل القائمة ثلاث شركات نقل جوي مقرها الإمارات، هي شركة Success Aviation Services FZC (Success Aviation) وi Jet Global DMCC (iJet)، والتي تعاونت، وفقًا لكييف مع Safiran لتنسيق الرحلات الجوية بين إيران وروسيا.

وتُفرض العقوبات لمدة 10 سنوات وتتضمن حظر الأصول والمعاملات التجارية، والعبور والنقل في جميع أنحاء أوكرانيا، وإلغاء التراخيص، وحظر خصخصة وشراء الأراضي، ونقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية.

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أوكرانيا تعاقب كيانات اقتصادية في دولة الإمارات بسبب علاقاتها مع روسيا

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