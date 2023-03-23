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شاهد.. نتنياهو مراوغ فلا تصدقوه بل انظروا الى افعاله

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

اشار الباحث والمختص بالشأن الاسرائيلي أليف صباغ، الى ان هناك مقولة يعرفها كل اسرائيلي ومن يتابع الشأن الاسرائيلي وهي لا تصدق ما يقوله نتنياهو بل انظر الى افعاله.

وقال صباغ في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هناك تسجيلات لنتنياهو ماذا قال في الآونة الاخيرة وماذا قال قبل سنوات، مؤكداً ان نتنياهو يعمل بموجب نظرية سياسة ادارة المخاطر، فعندما تلوح له الفرصة ان يتقدم فانه لا يتردد ابداً، وحينما يرى ان هناك مخاطر يتراجع بسرعة ويتخذ موقفا عكسياً تماماً.

واوضح، ان نتنياهو نفسه هو الذي قدم اقتراح مشروع الغاء قانون الانفصال عن مستوطنات شمال الضفة وغزة، وهو نفسه يستطيع ان يعيده كي يفسح المجال للمستوطنين للعودة اليها، ما يعني ان تصريح نتنياهو مضلل وبقصد مسبق ويريد ان يضلل الامريكان لا ان يطمئنهم.

واضاف صباغ، ان الصهاينة يعلمون جيداً ان المستوطنين غير قادرين على العودة الى مستوطنات قطاع غزة، لوجود مقاومة فلسطينية قوية تقف لهم بالمرصاد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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