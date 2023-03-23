بدء "يوم الشلل الوطني" في الاراضي الفلسطينية المحتلة

العالم _ فلسطين

وشدد منظمو الحراك الذي يستمر للأسبوع الثاني عشر على التوالي على أن الاحتجاجات تلقائية وعفوية.

وسد المتظاهرون صباح الخميس مخرج تقاطع هشالوم في مدينة تل أبيب وسط الكيان معطلين حركة المرور من الاتجاهين.

كما تم إغلاق الطريق الساحلي إلى الجنوب فضلا عن إغلاق الطريق السريع 4 عند مفترق مدينة رعنانا المركزي وسط الكيان في كلا الاتجاهين.

واندلعت الاشتباكات هناك عندما بدأت الشرطة في إبعاد المتظاهرين بالقوة، وتم اعتقال خمسة متظاهرين.

وفي موقع آخر قرب هكفار هيروك (إلى الشرق من تل أبيب) تم قطع الطريق واعتقال اثنين من المتظاهرين.

وفي مدينة كفار سابا وسط الكيان، قام الطلاب والأولياء بقطع الطريق بالقرب من تقاطع شمال رعنانا.

كما تظاهر حوالي 300 شخص في موقع يدعى مدينة المطار، حيث من المتوقع عقد مؤتمر بمشاركة عضو الكنيست من الليكود آفي ديختر، ووزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات.

ويأتي ذلك في خضم أعمال احتجاجية تصعيدية في إطار ما أطلق عليه منظمو الحراك الجماهيري "يوم الشلل الوطني".

ودعت الشرطة المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق إلى إخلاء المكان.

إلى ذلك، يتهيأ المحتجون اليوم للتظاهر في عدد من المواقع والمدن بين وقفات احتجاجية ومسيرات وقوافل من المقرر أن تكون أبرز تلك المسيرات في مدينة بني براك القريبة من تل أبيب وسط الكيان بتمام الساعة السابعة مساءا.

يُشار إلى أن أعضاء الكنيست الحريديم يخوضون نضالا موحدا لصالح إقرار الخطة القضائية لا يقل تصميما عن واضع الخطة وزير القضاء ياريف ليفين، ومساعده رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان.