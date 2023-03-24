مسارات جوية 'سرية' تكشف عن دور أمريكي'مشبوه' في سورية

العالم - سوريا

ونقل الموقع عن مصادر تركية الثلاثاء، أن تحطم طائرتي هليكوبتر في منطقة دهوك بكردستان العراق، الأسبوع الماضي، كشف عن وجود ممر جوي “سري” لنقل أعضاء كبار في “حزب العمال الكردستاني” بين العراق وسورية.

وأسفرت تلك الحادثة عن مقـ. ـتل 9 عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وبـ”حزب العمال الكردستاني”، بحسب ما أعلنت “قسد”، مشيرةً أنها "كانت تنقل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها إلى منطقة كردستان العراق من أجل تعزيز قدرتها القتالية والأمنية”.

وأكد مسؤولون في حكومة كردستان العراق أن المروحيتين من نوع إي اس 350، كانتا تقلان أعضاء من “حزب العمال”، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وذكر موقع “ميدل إيست أي” أن “قسد” و”حزب العمال الكردستاني” لا يملكان أي طائرات من هذا النوع، ونقل عن مصادر تركية أن الحكومة الأمريكية استأجرت تلك الطائرات من شركة محلية وسلمتها إلى “الاتحاد الوطني الكردستاني”، الذي تربطه علاقات وثيقة بـ”العمال الكردستاني”.

إلى جانب ذلك، نقل الموقع البريطاني عن مصادر تركية أن “مثل هذه الرحلات الجوية لا يمكن أن تتم إلا بعلم الحكومة الأمريكية، لأن القوات الأمريكية تسيطر على الأراضي السورية والعراقية هناك”.

وأضافت أن “هذه الرحلات الجوية مستمرة على مدى العامين الماضيين لكنها غير مسجلة، ما يثير تكهنات بأن عناصر حزب العمال الكردستاني قد تم نقلهم بشكل غير قانوني بين الأراضي العراقية والسورية بتنسيق أمريكي وعراقي”.

وبحسب الموقع، أثار المسار الجوي للمروحيات الدهشة في أنقرة، حيث استخدمت طريقاً “غير منتظم” للوصول إلى مدينة السليمانية العراقية، انطلاقاً من محافظة الحسكة السورية التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لتجنب الرادارات التركية والكشف عن اجتماعات سرية.

وقال مجلس أمن منطقة كردستان العراق، إن طائرات الهليكوبتر كانت تحلق بين السليمانية وشمال شرق سورية دون إخطار المؤسسات الأمنية الرسمية لحكومة كوردستان العراق.

فيما قالت المصادر التركية لـ “ميدل إيست أي”، إنه يتعين على حكومة كردستان العراق والسلطات العراقية الكشف عن صلة “الاتحاد الوطني الكردستاني” بتلك الرحلات الجوية، باعتبارها مسؤولية الدولة.

وأضافت المصادر أن “الاتحاد الوطني الكردستاني” عمل على تعميق علاقاته مع “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في السنوات الأخيرة، وأنهم كثيراً ما يتواصلون مع بعضهم البعض.

وتعتبر تركيا “حزب العمال الكردستاني” منظمة “إرهابية”، وتصنفه منذ سنوات على لوائح “الإر. هاب” وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

المصدر: "وكالة اوقات الشام الاخبارية" عن "وكالات"

وكالات