التصعيد الإسرائيلي في الضفة وانجازات المقاومة

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هيثم ابو الغزلان أن جريمة الاحتلال باغتيال الشهيد امير ابو خديجة تأتي في سياق جرائم الاحتلال الصهيوني ضد قادة حركة الجهاد الاسلامي في الضفة المحتلة.

وأضاف إن هذا الاغتيال يأتي ايضا ضمن العملية المستمرة منذ آذار الماضي ضد سرايا القدس وكتائبها في الضفة المحتلة وجنين وطولكرم. مشيرا الى أن الكيان الاسرائيلي يدرك جيدا بأن اصرار حركة الجهاد الاسلامي على تثوير الضفة المحتلة والقدس المحتلة هو عمل ضاغط عليه مؤكدا أن العمليات التي نفذتها المقاومة انهكت المحتل وشهدت ترحيبا من الفلسطينيين.

هيثم ابو الغزلان أكد ان الكيان الاسرائيلي خلال الفترة المنصرمة كثّر من عمليات الاغتيارات التي طالت العديد من قادة المقاومة بما فيها حركة الجهاد الاسلامي.

وأشار الى أن عملية الاغتيالات لم تختصر على الاراضي الفلسطينية بل نفذت ايضا في سوريا ضد قادة المقاومة، مشيرا الى استمرار نضال المقاومة ضد الاحتلال.

من جهته قال مدير مركز المسار للدراسات نهاد ابو غوش ان خيار الاعدامات الميدانية دون محاكمة ضد الفلسطينيين هو نهج بات يستمر عليه المحتل منذ زمن طويل.

وأضاف ان هذه السياسية تأتي بهدف تحميل الشعب الفلسطيني أكبر قدر ممكن من الكلفة الباهضة لقاء المقاومة.

وأشار الى أن الاحتلال الاسرائيلي يريد أن يجتث المقاومة دون أدنى تردد وتساهل وإن هذا لا ينفصل عن التفاهمات في شرم الشيخ وغيرها والتي تنص على استمرار الاحتلال في سياساته.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

هيثم ابو الغزلان – قيادي في حركة الجهاد الإسلامي

نهاد ابو غوش – مدير مركز المسار للدراسات

حازم حسنين – المتحدث باسم مكتب اعلام الاسرى