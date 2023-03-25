ابن نتنياهو يعيد نشر تغريدة: "الخارجية الأميركية تحاول إسقاط الحكومة"

العالم - الاحتلال

وقال مسؤول سياسي كبير مرافق لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في زيارته إلى لندن، أمس الجمعة، إن "إدارتين أميركيتين حاولتا بالفعل عزل نتنياهو عن السلطة"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأجاب المسؤول السياسي البارز الذي رافق نتنياهو إلى لندن عما إذا كانت الإدارة الأميركية تتدخل كثيرًا في الشؤون الداخلية للكيان الإسرائيلي؟ فأجاب: "ليس أكثر من المعتاد. لقد حاولوا عزل نتنياهو من السلطة مرتين. كان هناك تدخل صارخ في ذلك، في السابق من قبل كلينتون، التي اعترفت بذلك، ولاحقًا من قبل إدارة أوباما، الآن لم نصل إلى هذا المستوى، لكن الانجراف موجود الآن...".

وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الأميركية، السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، في أعقاب سن قانون إلغاء فك الارتباط. والتقى هرتسوغ مع نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان. وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن "نائبة الوزير عبرت عن قلق الولايات المتحدة بخصوص التشريع الذي صادق عليه الكنيست، والذي يلغي جوانب هامة من قانون فك الارتباط من العام 2005، الذي يشمل حظر إقامة مستوطنات في شمال الضفة الغربية".

وعلى ذلك علّق، المسؤول المرافق لنتنياهو أن "الوضع لا يتدهور، هذا ثابت، لدينا اختلافات بشأن المستوطنات، يوجد تفاهمات وكان لدينا لقاء في شرم الشيخ، هم يفهمون بشكل جدي جهودنا لمنع التصعيد".

وأشار إلى أنه بخصوص قانون إلغاء فك الارتباط "لم تكن هناك أي خروقات لالتزاماتنا".