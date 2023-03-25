السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣
١٠:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا

کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

رد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" على التصريحات التي اطلقها كل من رئيس وزراء الكيان الصهيوني " بنيامين نتنياهو " ونظيره البريطاني" ريشي سوناك " ضد ايران الاسلامية في اجتماعهما أمس الجمعة.

العالم - ايران

وقال كنعاني في تصريح ادلى به اليوم السبت: انه من سخريات القدر أن يدين ايران نظامان، اقيم احدهما على اساس احتلال اراضي شعب وقاتل للأطفال، ونظام آخر لازالت آثار سياساته الداعية الى الحرب والمثيرة للفتنة في كل مكان من المنطقة.

وأشار " كنعاني " الى ما نقلته الصحف عن هذا اللقاء، مؤكدا أن الكيان الصهيوني الذي يملك ترسانة اسلحة نووية ويمتنع عن الالتحاق بمعاهدة حظر الانتشار النووي بكل صلافة، يكيل التهم ضد ايران التي تعتبر مرسى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية: انه ونظرا للماضي السيء لكلا النظامين وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تطورات ايجابية، فإن غضبهما لهذه التطورات ومساعيهما الرامية الى اضعاف وتيرة السلام ونسف هذه المسيرة ومحاولاتهما التخريبية لايبعث على الاستغراب أبدا.

وأكد كنعاني على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تجدد تأكيدها برغبتها في تعزيز العلاقات مع الدول الجارة أكثر من أي وقت مضى، وضرورة توفير الأمن الاقليمي المشترك من قبل دول المنطقة، فإنها تحمل الدول التي تدعم الكيان الصهيوني مسؤلية الجرائم التي يقترفها هذا الكيان وانتهاكه لحقوق الانسان والقوانين الدولية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ابن نتنياهو يعيد نشر تغريدة: "الخارجية الأميركية تحاول إسقاط الحكومة"

شاهد.. إحتجاجات تستقبل نتنياهو في بريطانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مزيد من العصيان في جيش الاحتلال الإسرائيلي..

النفط السوري في معرض سرقة الاحتلال الاميركي

الامم المتحدة: القوات الاوكرانية نفذت اعدامات خارج القضاء

مفوضة حقوق الانسان بإوروبا: لا مبرر للعنف المفرط في فرنسا ضد المتظاهرين

کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا

ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟