زوجة الشهيد طارق معالي: أولادي كانوا ينتظرون اباهم.. وفي النهاية رأوه مجمدا!

العالم - فلسطين

ونقل جثمان الشهيد معالي لمجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث ودعته عائلاته فيما تقام جنازته اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسقط رأسه بكفر نعمة.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، قالت زوجة الشهيد طارق معالي انهم ارتاحوا لتسليمهم جثمان الشهيد وانهم أصبح بإمكانهم زياة ابيهم في قبره، لكنها قالت إن أولادها كانوا ينتظرون جثمان أبيهم، وفي الناية رأوها مجمدا باردا.

واستشهد الشاب طارق معالي في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، متأثرا بإصابته برصاص مستوطن، على "جبل الريسان" شمال غرب رام الله، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه منذ ذلك الحين.

والشهيد معالي متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم: وليد (12 عاما)، وليث (8 عاما)، وأحمد (6 أعوام)، وكان يعمل في محل ألومنيوم خارج القرية، وهو أسير سابق أمضى عامين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ومعالي اسير محرر من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، واحد رفاق قائد سرايا القدس الشهيد رياض خليفة.

واكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين ان الاحتلال يواصل احتجاز 132 جثمان شهيد آخرهم شهيد مجهول الهوية استشهد بعد تنفيذه تفجير مجدو في الداخل المحتل.