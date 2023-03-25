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خلال اتصال هاتفي..

"بوتين" يبحث مع "أردوغان" الوضع في سوريا

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ونظيره التركي "رجب طيب أردوغان" في اتصال هاتفي الوضع في سوريا، وتم التأكيد على أهمية استمرار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

العالم - روسيا

وجاء في بيان الكرملين، اليوم السبت: "تم التطرق إلى المشكلة السورية، وتم التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية السورية. وأكد الرئيس التركي (في حديث مع بوتين) على دور الوساطة البناء لروسيا في هذا الصدد".

كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو للطاقة النووية.

"تمت مناقشة الموضوعات الحالية للشراكة الروسية التركية في مختلف المجالات. وتم الإعراب عن الارتياح للديناميكية الإيجابية للعلاقات التجارية والاقتصادية والتنفيذ الناجح للمشاريع الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة، بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا".

وشكر الرئيس التركي مرة أخرى خالص الشكر على المساعدة المقدمة في التغلب على تداعيات الزلزال، بما في ذلك النشر الأخير لمستشفى ميداني روسي في محافظة هاتاي. كما تم الاتفاق على تحديد إمكانيات تنظيم الإمداد. لمواد البناء من روسيا من أجل ترميم البنية التحتية والمساكن المدمرة".

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خلال اتصال هاتفي.. "بوتين" يبحث مع "أردوغان" الوضع في سوريا