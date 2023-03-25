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العميد ملك: قدرتنا العسكرية والدفاعية سلبت النوم من عين الاعداء

العميد ملك: قدرتنا العسكرية والدفاعية سلبت النوم من عين الاعداء
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أشار قائد المنطقة الدفاع الجوي في جنوب غرب ايران العميد "علي ملك" الى القوة العسكرية والدفاعية التي تملكها القوات المسلحة الايرانية، وأكد أنها سلبت نوم الأعداء الذين يستحوذ عليهم الخوف ويمضون الليل بالخوف والقلق.

العالم - ايران

وشدد العميد " ملك " الذي كان يتحدث في جمع من منتسبي الدفاع الجوي في مدينة ماهشهر، على أن الدفاع عن حياض الوطن يعتبر أكبر مصدر فخر واعتزاز للجندي الايراني، موضحا أن أكبر فخر لهذا الجندي هو أنه يدافع عن الوطن الاسلامي ايران، وهو سيواصل هذا الدفاع حتى النهاية.

وتابع قائلا: ان الاعداء يبذلون اليوم كل جهودهم لتثبيط معنويات الشبان الايرانيين وزرع اليأس والتشاؤم في نفوسهم للحيلولة دون أن تصبح ايران الاسلامية بلدا قويا، حيث رأى الجميع ذلك بأم أعينهم في أعمال الشغب الاخيرة، الا ان يقظة الشعب الايراني والتوجيهات القيمة لقائد الثورة الاسلامية تسببتا في فشل وهزيمة العدو.

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العميد ملك: قدرتنا العسكرية والدفاعية سلبت النوم من عين الاعداء

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