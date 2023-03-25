كيان الاحتلال.. تأزم داخلي ومخاوف من الحرب الأهلية

العالم – البوصلة

وللحديث أكثر حول هذا الموضوع حاورنا مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.. وسألناه الأسئلة التالية:

1- كيف يتعامل الشارع الصهيوني مع مخاوف الانهيار في الكيان؟

2- وسائل الإعلام العبرية والكتاب في كيان الاحتلال كيف ينظرون للمرحلة المقبلة؟

هذا وأدى تأزم الوضع الداخلي في كيان الاحتلال وانعكاسه على الجيش وتأثر الاقتصاد به إلى خروج الكثير من الاستثمارات من الكيان، في وقت حذرت القيادات العسكرية في الكيان من تفاقم المخاطر الأمنية في الداخل والخارج مع توسع رقعة التمرد داخل جيش الاحتلال.

وبهذا الشأن نحاور إبراهيم الشيخ الخبير في الشؤون الإسرائيلية من القدس المحتلة.. حيث سألناه هذه الأسئلة:

1- هل حكومة نتنياهو باتت تعيش على حافة الانهيار؟

2- الوضع السياسي في الكيان هل فقد زخمه وثقة الشارع به؟ خصوصا وان الحديث عن الانهيار والزوال بدأ من أيام حكومة بينيت ولابيد؟

3 - اصرار نتنياهو على التعديل في ملف القضاء هل يعني دخول الكيان في نفق قد لا يخرج منه؟

4- كيف تقرؤون العصيان في جيش الاحتلال وان نحو مئتي طيار حربي ابلغوا قائد سلاح الجو تجميد خدمة الاحتياط اذا ما استمر نتنياهو بمشروع التعديل؟

5- كيف ترون الانقسام بين اللوبيات الصهيونية في اميركا وحكومة نتنياهو الان وكيف سينعكس هذا على الوضع الحالي؟

6- هروب الاستثمارات في كيان الاحتلال وخطره على الواقع الاقتصادي كيف سيتعمال معه نتنياهو اذا كان هو ومشروعه القضائي السبب فيه؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..