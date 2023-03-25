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وزارة الصحة: 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

وزارة الصحة: 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية،عن إصابة 685من المواطنين و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 7 ملايين 584 الفا و531 إصابة، والوفيات 145 الفا و 196 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و344 الفا و 17 شخصا لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 485 الفا و337 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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