وزارة الصحة: 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 7 ملايين 584 الفا و531 إصابة، والوفيات 145 الفا و 196 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و344 الفا و 17 شخصا لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 485 الفا و337 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.