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قائد سلاح البحر: تطوير القدرات الدفاعية ادى الى اقتدار الجمهورية الاسلامية

قائد سلاح البحر: تطوير القدرات الدفاعية ادى الى اقتدار الجمهورية الاسلامية
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني بان تطوير القدرات الدفاعية ادى الى اقتدار الجمهورية الإسلامية.

العالم - ايران

وقال الأدميرال ايراني في تصريحه مساء السبت، أثناء حضوره جلسة لتلاوة القرآن الكريم من قبل البحارة وقادة مركز الدعم اللوجستي للقوات البحرية للجيش في مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران: ان تطوير القدرات الدفاعية ادى الى اقتدار الجمهورية الإسلامية وان هذا الاقتدار ثبت اليوم في العالم.

واضاف: نمضي في طريق القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني ونحن رهن أوامر قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة، وفي هذا الاتجاه فان القرآن هو نبراس هدينا في الدنيا والاخرة، فكلما تواصلنا مع القرآن ، تمكنا من مواجهة تهديدات الأعداء بصورة افضل.

وذكر أنه خلال شهر رمضان تعقد الجلسات القرآنية في جميع مناطق البحرية وحتى أثناء اداء المهمات في المياه الدولية ، واضاف: بالالتزام بالقرآن واتباع نهج أهل البيت (ع) والتحرك في مسار الولاية، سنكون قادرين على الوقوف امام تهديدات الأعداء ضد البلاد ونحن نشهد نمو وتطور جمهورية إيران الإسلامية يومًا بعد يوم.

وقال الأدميرال إيراني: ان الجلسات القرآنية تعقد حتى في السفن والدوريات البحرية حينما تكون في المياه الحرة وهم مستانسون بالثقافة القرآنية التي هي مصدر تقدمنا وصمودنا امام اي تهديد.

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