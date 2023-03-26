الحراك الجنوبي يدعو أبناء الشعب اليمني للاحتشاد في يوم الصمود الوطني

العالم- اليمن

وأشار مكون الحراك في بيان له، إلى أن قوى الاستكبار والعدوان والاحتلال أرادت أن يكون يوم السادس والعشرين من مارس شاهدا على إخضاع الشعب اليمني وكسر إرادته، ولكن بفضل الله وتأييده وبفضل الموقف المشرف والقرار الشجاع للشعب اليمني وقيادته المجاهدة في مواجهة العدوان أصبح هذا اليوم عنوان وطني ويوم مشهود سطر فيه أحرار الشعب صمودا وثباتا أسطوريا تحطمت عليه المخططات والمؤامرات والمشاريع الهدامة لقوى العدوان.

ولفت إلى أن ثمرة هذا الصمود الأسطوري باتت تؤتي أكلها على كافة الصُعد ويتجلى ذلك في خضوع دول العدوان والاحتلال لإرادة الشعب اليمني.