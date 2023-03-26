شاهد إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية حوارة.. والاحتلال يقتحم عدة قرى إثرها

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى بعد عملية حوارة مساء أمس، منها قرية جماعين قرب نابلس، وكفر قليل جنوب نابلس، حيث اندلعت مواجهات بعد أن قام جنود الاحتلال بالسيطرة على سطح أحد منازل القرية واستخدامه كنقطة مراقبة.

وحسب المصادر المحلية، فإن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال أسفرت عن عدة إصابات بالرصاص المعدني.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون مطعما في قرية "دير شرف" شمال غرب نابلس، بعد أن تم إغلاق الحاجز المقام على مدخل القرية والذي يربط مدينة نابلس بمدن جنين وطولكرم.

وقال شاهد عيان:" إن مجموعة من المستوطنين قامت بالاعتداء على مطعم " العجوز والبحر" على مدخل قرية دير شرف، مشيرا إلى أنهم اعتدوا على العمال وصاحب المطعم عندما حاولوا التصدي لهم.

وتابع: "عندما تجمّع أهالي القرية لحماية المطعم، قام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليهم، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان".

ونقل إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة واحدة على الأقل من جراء اعتداءات المستوطنين على عمال المطعم.

هذا وأعلنت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، الجناح العسكري لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مسؤوليتها عن عملية حوارة التي نفذها مقاومون مساء أمس حيث أسفرت عن إصابة 3جنود إسرائيليين بالرصاص إصابة أحدهما خطيرة، فيما هاجم مستوطنون مطعماً في قرية "دير شرف" شمال غرب نابلس.

وقالت الجبهة الشعبية، في بيان: "تمكن مقاومونا، من استهداف قوة صهيونية عند حاجز حوارة على الطريق الرئيسي في حوارة جنوب نابلس".

ووجهت "الجبهة الشعبية" دعوة "لكل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية للتوحد ورص الصفوف في جبهة المقاومة الفلسطينية، كإطار جبهوي ميداني مقاوم".

وأضافت: "لتكن المقاومة مهمة وطنية راهنة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ضد الاحتلال ومستوطنيه، لنكن يدا بيد وكتفا بكتف لخوض المواجهة الشاملة على مساحة الوطن حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال".

وكانت الجبهة الشعبية قد أشادت بعملية إطلاق النار الثانية في حوارة يوم 19مارس/ آذار الجاري، والتي أُصيب فيها مستوطنان على الأقل، كانت إصابة أحدهما خطيرة، وهو جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية وخدم في الجيش الأميركي.