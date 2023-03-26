شاهد.. حملة عالمية تقاطع التمور الاسرائيلية

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وأطلق هؤلاء الناشطون وسمين علی مواقع التواصل الاجتماعي "تفقدوا الملصق" و"لا تفطروا بطعم الفصل العنصري"، لافتين إلى تسلل بعض التمور الاسرائيلية إلى الأسواق الدولية والعربية تحت مسميات تخفي مكان إنتاجها، وهو المستوطنات غير الشرعية.

وتفاعل حساب "يا زهراء" مع هذه الحملة کاتباً:"لاتساهم في ثمن رصاصة موجهة إلى صدر فلسطين، قاطعوا التمور الإسرائيلية".

وغرد "عصام صبيحي":"لاتجعل إفطارك على التمور الاسرائيلية. قاطعوا بضاعة الإحتلال".

وکتب محمد عايش:"إحذروا التمور الاسرائيلية في رمضان. لا تُنهوا صيامكم بتمور الاحتلال. كيف تعرف المنتج الاسرائيلي؟ أنظر الى الباركود، يوجد رقم، اذا كان أول ثلاث أرقام من اليسار ٧٢٩ فهذا يعني أنه منتج اسرائيلي".