قتيلان بإطلاق نار في مدينة هامبورغ

العالم - اوروبا

وقالت الشرطة في بيان لها إن الهجوم انتهى وأنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

كما أحجمت الشرطة عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بمطلق النار.

وسبق أن ذكرت صحيفة بيلد أنه جرى استدعاء الشرطة، بعد وقت قليل من منتصف الليل وأن 28 مركبة هرعت إلى الموقع.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الحادثة قد وقعت على رصيف بين مبنيين سكنيين، حيث اكتشف الضباط جثتي رجلين كانا قد لقيا حتفهما على الفور جراء إطلاق النار، كما عثرت الشرطة على مسدس بجانب أحدهما، وهو ما أثار تكهنا باحتمال أن يكون قد أطلق النار على رفيقه، ثم أطلق النار على نفسه.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت الشرطة الألمانية مقتل 8 أشخاص بينهم مسلح أطلق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ.

وقال بيان للشرطة إنها تلقت اتصالا داخل كنيسة لجماعة شهود يهوه الدينية، فهرعت قوات الأمن إلى الموقع ليجدوا مصابين بجروح خطيرة وبعض القتلى.

وشهود يهوه جماعة دينية تضع نفسها بين اليهودية والمسيحية، وتدعم الحركة الصهيونية وتبشر بحكم اليهود للأرض.

وشهدت ألمانيا عددا من حوادث إطلاق النار السنوات القليلة الماضية.

ففي شباط/فبراير 2020، قتل مسلح يشتبه في أنه على صلة باليمين المتطرف 9 أشخاص، بينهم مهاجرون أتراك، في بلدة هاناو الغربية قبل أن يقتل نفسه ووالدته.