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تركيا.. مرشح لانتخابات الرئاسة التركية ينسحب لصالح أردوغان

تركيا.. مرشح لانتخابات الرئاسة التركية ينسحب لصالح أردوغان
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المرشح الرئاسي فاتح أربكان انسحابه من الانتخابات الرئاسية في تركيا، ودعم ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان ضد مرشح تحالف المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

العالم - تركيا

وأقنع حزب العدالة والتنمية، حزب الرفاة الجديد الذي يقوده أربكان من الانضمام لتحالف الجمهور الذي يقوده الحزب الحاكم، وبذلك يتمكن الأخير، من منع تشتيت أصوات الكتلة المحافظة في البلاد.

وأعلن "حزب الرفاه الجديد" الذي يترأسه أربكان نجل رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، الانضمام إلى "تحالف الشعب" وذلك بعد اجتماع عقد يوم الجمعة، مع حزب العدالة والتنمية، بعدما توصل الطرفان إلى تفاهم وتم تسليمه إلى الهيئة العليا للانتخابات بشكل رسمي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وكان وفد من حزب العدالة والتنمية زار رئاسة حزب "الرفاه الجديد" في 11 آذار/مارس، وترأس الوفد بن علي يلدريم نائب رئيس الحزب، وأجرى مناقشات مع أربكان بهدف ضمّ حزبه إلى التحالف.

ورغم أن الاعتقاد السائد كان يتوقع موافقة أربكان على مقترح الانضمام، لكنه أعلن في 20 آذار/مارس، أن حزبه سيخوض الانتخابات دون الانضمام إلى أي تحالف موجود، كما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

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