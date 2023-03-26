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سفير العراق بأنقرة: زيارة السوداني لتركيا مهّدت لاتفاقات استراتيجيّة

سفير العراق بأنقرة: زيارة السوداني لتركيا مهّدت لاتفاقات استراتيجيّة
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد السفير العراقيّ لدى أنقرة ماجد اللجماويّ، اليوم الأحد، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لأنقرة مهّدت لاتفاقات استراتيجيّة بين العراق وتركيا.

العالم - العراق

وأفاد موقع "السومرية نيوز"، ان اللجماويّ قال في بيان، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ل‍تركيا مهّدت إلى اتفاقات ستراتيجيّة بين البلدين ستُكرِّس جُهُود البلدين في تعزيز التعاون الثنائيّ، والارتقاء بالعلاقات إلى أفق أرحب؛ تلبية لتطلُّعات الشعبين الصديقين"، مبيناً أن "زيارة السوداني لتركيا ركّزت على مُواجَهة التحدّيات ومنها: ملف المياه، والملف الأمنيّ".

وأضاف، أن "الاتفاق على تفعيل طريق التنمية، أي: القناة الجافة التي تتكوّن من طريق برّي وسكك حديد يربط العراق بتركيا، ويمتدّ من البصرة إلى الحُدُود التركيّة سيُسهِم في إنعاش التجارة البينيّة بين البلدين، ويزيد من حجم التبادل التجاريّ".

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