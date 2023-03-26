"العدو يحتل أراضي في الضفة لأغراض عسكرية" وحماس تدين قرار الإحتلال

العالم - الإحتلال

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراض بمساحة 218 دونما من أراضي جينصافوط والفندق وحجة، "لأغراض عسكرية".



وأشار الهيئة إلى أن القرار محدد حتى نهاية عام 2027، وهو قابل للتجديد على غرار القرارات السابقة المماثلة.

وبدورها، أدانت حركة "حماس" بأشد العبارات قرار استيلاء جيش الاحتلال الصهيوني على أراض واسعة من شرق محافظة قلقيلية، تحت زعم استخدامها لأغراض عسكرية، معتبرةً أنها سرقة صهيونية تأتي في سياق تهويد الأرض الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

وأضافت الحركة في بيان: "أمام هذا التعدي الصهيوني على الأرض الفلسطينية، فإننا ندعو شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى التصدي لمحاولات الصهاينة فرض مشاريعهم الاستعمارية على أرضنا بكل الوسائل المتاحة ردا على جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين التي تستهدف وجود شعبنا فوق أرضه".