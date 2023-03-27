الكيان يواجه إضرابا بمعظم القطاعات والمتظاهرون يحاصرون الكنيست

العالم - خاص بالعالم

ومع كل ذلك الجدل والانقسام وتعمق الازمة داخل الكيان، أعلان عن أضراب بمعظم القطاعات العمالية والطبية والمحامين والاكاديمين، وسط نزول عشرات الالاف الى كافة الميادين ومحاصرة مبنى الكنيست باكثر من مئة وخمسين الف متظاهر، ونشر المئات من افراد الشرطة والخيالة.



ويشهد الكيان حالة من الغليان تعم كافة أرجائه وأشعال الاطارات وأغلاق الشوارع ومحاولات لاقتحام مقر رئيس الوزاراء نتنياهو واستخدام القوة ضد المتظاهرين من قبل الشرطة التي أعلن عدد من ضباطها أنهم فقدوا السيطرة.

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