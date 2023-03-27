الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الكيان يواجه إضرابا بمعظم القطاعات والمتظاهرون يحاصرون الكنيست

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

رفض تام لبقاء نتنياهو على رأس الحكومة، حكومة اصبحت محاصرة الخيارات، أما الاستمرار في مخطط التعديلات القضائية أو تجميده، وفي كلا الخيارين بنيامين نتنياهو  يتهاوى من رئاسة الوزراء. 

العالم - خاص بالعالم

ومع كل ذلك الجدل والانقسام وتعمق الازمة داخل الكيان، أعلان عن أضراب بمعظم القطاعات العمالية والطبية والمحامين والاكاديمين، وسط نزول عشرات الالاف الى كافة الميادين ومحاصرة مبنى الكنيست باكثر من مئة وخمسين الف متظاهر، ونشر المئات من افراد الشرطة والخيالة.

ويشهد الكيان حالة من الغليان تعم كافة أرجائه وأشعال الاطارات وأغلاق الشوارع ومحاولات لاقتحام مقر رئيس الوزاراء نتنياهو واستخدام القوة ضد المتظاهرين من قبل الشرطة التي أعلن عدد من ضباطها أنهم فقدوا السيطرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

"نتنياهو" و"بن غفير" يتفقان على تجميد التعديلات القضائية

الاحتلال يطلق صاروخ "أنيرجا" على أحد المنازل في أريحا

بعد هذه الخطوة.. الاحتلال يشل حركة مسافرين الضفة

الأراضي المحتلة.. السفارات في الخارج تنضم الى الاضربات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو تؤكد نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا والغرب يحذر

كنعاني: النار تستعر في اوساط المحتلين المثيرين لنار الحروب

مستشار الأمن القومي الهندي يجري مباحثات هاتفية مع شمخاني

تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس

بالفيديو.. الكيان يواجه إضرابا بمعظم القطاعات والمتظاهرون يحاصرون الكنيست

الأراضي المحتلة تدخل في فوضى عارمة!