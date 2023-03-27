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سجال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي في المغرب – الجزء الثاني

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

تحول كيان الاحتلال الاسرائيلي على ما يبدو الى خط أحمر داخل الديوان الملكي المغربي.

العالم – المغاربية

لا يمكن انتقاد الكيان المحتل أو المس به، ما بات يعرض الرافضين للتطبيع أو المنتقدين له لمخاطر كبيرة بينها التضييق والاتهام بالخيانة.

مفردات البيان الملكي للرد على حزب العدالة والتنمية الاسلامي حول التطبيع كشفت انه حمل دفاعا مستميتا عن العلاقة بين الرباط وتل أبيب، فالبيان اعتبر أن أي انتقاد يوجه للصهاينة هو مجرد مزايدات سياسية وحملات انتخابية ضيقة وبالتوازي تمضي السلطات المغربية في مسارها التطبيعي بوتيرة متصاعدة ولا سيما عسكريا، متجاهلة الاصوات الشعبية الرافضة.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش سجال التطبيع بين المغرب والكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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