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الصراع الفكري بين المتدينين والعلمانيين في الكيان – الجزء الأول

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

تصدعات عرقية ودينية وسياسية يعانيها مجتمع الكيان، تصدعات بين شرقيين وغربيين وعلمانيين ومتدينيين وبين يمين ويسار.

العالم - نوافذ

تصدعات داخلية عميقة تكشف عن ارهاصات لحرب اهلية تتهدد وجود الكيان وما هو قائم اليوم يتجاوز التصدع وينزع حول الصراع على هوية الدولة والمجتمع.

صراع يمكن تصنيفه على انه الاكثر خطورة على بقاء الكيان، فتصادم المعسكرين العلماني والديني الى تصاعد واستمراره ينذر بالخراب الكامل، هي لعنة العقد الثامن وقصة الماضي الذي في المستقبل، فالخراب سيأتي من لداخل وهذا ما يشهد به أهل الكيان.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة حنان ضيا تطرق الى الصراع الفكري القائم في الكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

مروان عبد العال – كاتب فلسطيني

علي حيدر – صحفي مختص بالشأن الاسرائيلي

د. إدريس هاني – كاتب ومفكر مغربي

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