الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣
١٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس القضاء: شعبنا يواصل تقدمه باقتدار رغم كل المؤامرات المعادية

رئيس القضاء: شعبنا يواصل تقدمه باقتدار رغم كل المؤامرات المعادية
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام " غلام حسين محسني اجئي" أن الشعب الايراني يواصل تقدمه بكل قوة واقتدار، رغم كل مؤامرات الأعداء والحرب الهجينة الشرسة الشاملة التي يشنونها .

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم الاثنين في أول اجتماع مشترك للمجلس الاعلى للقضاء ومجلس قضاء المحافظات، مؤكدا أن القضاء سوف يتصدى للذين يروجون للشائعات المضللة والدعايات الكاذبة التي تربك أذهان الشعب الايراني.

واعتبر حجة الاسلام " محسني اجئي " التصدي لهذه الأعمال أحد مظاهر حفظ وصون حقوق الشعب، مشددا على أن السلطة القضائية سوف تتصدى بكل قوة للذين يهددون الامن النفسي للمواطنين، ويعمل على الحيلولة دون اهدار هذه الحقوق.

كما أشار الى أعمال الشغب الأخيرة وبعض الحوادث التي وقعت في ايران، مشيدا بالشعب الايراني الذي أفشل الحرب الهجينة التي شنها ضده الأعداء من خلال صبره ومقاومته ووعيه التي تبعث على الفخر والاعتزاز.

وتطرق الى تسمية العام الايراني الجديد من قبل قائد الثورة بعام " كبح التضخم، ونمو الانتاج" وقال: انه كل أركان الدولة العمل على تحقيق هذا الشعار من خلال تظافر جهودهم وبذل المزيد من الاهتمام.

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية: موضوع التضخم يجب أن يكون على أجندة مدراء البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السیول فی العراق.. غرق الشوارع في صلاح الدين وقطع طريق تكريت - طوز خورماتو

مساعد وزير الخارجية القطري يلتقي شمخاني

امير عبداللهيان يستقبل مساعد وزير الخارجية القطري

في سجون الاحتلال.. أكثر من 650 أسيرا فلسطينيا يعانون من أمراض مختلفة

قائد شرطة الامن الاقتصادي: لن نسمح للمفسدين بالعبث باقتصاد البلاد

الصحة الايرانية: تسجيل 1036 إصابة و 29 وفاة جديدة بكورونا