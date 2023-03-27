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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الجزائرية بإن إرهابيا، سلم نفسه للسلطات العسكرية في ولاية برج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة وكان بحوزته مواد متفجرة.

العالم - الجزائر

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا لوزارة الدفاع الوطني، أوضحت فيه أن "الإرهابي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل منذ سنة 2012" ويدعى "ملوكي لحبيب" وكنيته "ربيع".

وعثرت السلطات بحوزة الإرهابي، على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. وقنبلتين يدويتين بمشعلين و5 مخازن وكمية من الذخيرة.

يذكر أن منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا تشهدا تطورات خطيرة على صعيد حضور ونشاط الجماعات الإرهابية هناك التي تطول العديد من البلدان ومنها دول شمال أفريقيا.

تؤكد الحادثة التي وقعت، مطلع مارس/ آذار، في الدار البيضاء، والتي قامت فيها مجموعة إرهابية بحرق شرطي والتمثيل بجثته، تؤكد التحذيرات السابقة من سعي التنظيمات في منطقة الساحل والصحراء لتجنيد بعض العناصر في دول المنطقة، في إطار الإعلان عن حضورها في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي.

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