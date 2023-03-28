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أكبر مائدة إفطار في النجف الأشرف

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تحتفي شوارع مدينة النجف الأشرف بحلول شهر رمضان المبارك بطابع احتفالي كبير حيث تمتد موائد الإفطار الجماعية في الساحات العامة والازقة، اذ شهدَ شارع الإمام زين العابدين في مركز المدينة القديمة إقامة أطول مائدة إفطار رمضانية للصائمين وزائري المرقد العلوي المطهّر.

العالم - خاص بالعالم

كما يواصل منتسبو مضيف العتبة العلوية المقدسة بتهيئة وجبات الافطار للزائرين القادمين من شتى البقاع لزيارة مرقد امير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب (ع) بواقع اكثر من 2000 وجبة افطار بشكل شبه يومي.

ومن المؤمل ان يزداد عدد الوجبات إلى قرابة اربيعن الف وجبة خلال ايام المناسبات الدينية و ليالي القدر المباركة.

ويعد هذا العمل بحسب القائمين عليه سلوكاً راسخً يقود إلى زيادة الألفة والترابط بين المؤمنين ويزيد من فرص التعارف فيما بينهم ومساعدة شرائح من المجتمع بتوفير وجبات إفطار مجانية لهم في هذا الشهر الكريم الذي يعد شهرا للتكافل الاجتماعي بين المسلمين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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