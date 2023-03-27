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اتفاق بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز

اتفاق بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن موعد تشريع قانون النفط والغاز في البرلمان. 

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن عضو اللجنة "زينب الموسوي" قولها: إن "هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي"، مبينة، أن" مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال الفصول التشريعية القريبة المقبلة".

وأضافت، أن "قانون النفط والغاز الاتحادي يضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط بالوسط والجنوب".

وأشارت إلى، أن"المباحثات جارية حول مسودة القانون لحل الخلافات بين المركز والإقليم بشكل نهائي"، لافتة إلى، أن" القانون سيتضمن تسليم الإيرادات النفطية من الإقليم البالغة قرابة 500 ألف برميل يوميا إلى الخزينة العامة".

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