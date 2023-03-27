شاهد.. وحشية المستوطنين تتجدد في حوارة جنوب نابلس

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة "وفا"" عن مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل قوله بإن، خمسة مواطنين أصيبوا جراء الاعتداء، وجرى نقلهم لمركز طوارئ ابن سينا في البلدة.

وأوضح أن المستوطنين اعتدوا على سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني اثناء إسعاف المصابين في حوارة، ما أدى إلى تحطم زجاجها الامامي والجانبي.

وأشار إلى أن المستوطنين منعوا سيارة إسعاف الهلال الأحمر من التوجه إلى حوارة على دوار سلمان الفارسي وحاولوا الاعتداء على الطاقم.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين الأهالي وجيش الاحتلال خلال التصدي لهجوم المستوطنين وسط البلدة.

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وشهدت بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في الآونة الاخيرة اعتداء وحشي للمستوطنين على منازل الفلسطينيين وحرق سياراتهم وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال الذي استخدم بدوره الغاز المسيل للدموع ضد الفلسطينيين، راح ضحيته شهيد فلسطيني وأكثر من 100 جريح.