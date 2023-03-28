ألمانيا.. سوري يصبح رئيسا لبلدية فرانكفورت

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وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن النتائج أظهرت بعد فرز غالبية الأصوات فوز جوزيف بـ 52% من الأصوات، متفوقاً على المرشح الآخر أوفي بيكر الذي هنأ منافسه بالفوز.

ويبلغ جوزيف من العمر 40 عاماً، وكان قدم إلى ألمانيا مع عائلته عام 1987، وينحدر من مدينة القامشلي، ويحمل شهادة جامعية بالعلوم السياسية.

وركز برنامج جوزيف الانتخابي على النواحي الاجتماعية والأمنية وعلى ضرورة تعزيز مكانة فرانكفورت كمصدر تجاري جذاب للشركات الكبرى.

وكان جوزيف يشغل منصب مدير التخطيط في البلدية.

المصدر: "وكالة اوقات الشام الاخبارية" عن "وكالات"