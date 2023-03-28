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ألمانيا.. سوري يصبح رئيسا لبلدية فرانكفورت

ألمانيا.. سوري يصبح رئيسا لبلدية فرانكفورت
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

فاز السوري الألماني مايك جوزيف، مرشح حزب المستشار شولتس (الديمقراطي الاشتراكي SPD) بانتخابات رئاسة بلدية فرانكفورت، التي أجريت الأحد، متفوقاً على مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU).

العالم - سوريا

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن النتائج أظهرت بعد فرز غالبية الأصوات فوز جوزيف بـ 52% من الأصوات، متفوقاً على المرشح الآخر أوفي بيكر الذي هنأ منافسه بالفوز.

ويبلغ جوزيف من العمر 40 عاماً، وكان قدم إلى ألمانيا مع عائلته عام 1987، وينحدر من مدينة القامشلي، ويحمل شهادة جامعية بالعلوم السياسية.

وركز برنامج جوزيف الانتخابي على النواحي الاجتماعية والأمنية وعلى ضرورة تعزيز مكانة فرانكفورت كمصدر تجاري جذاب للشركات الكبرى.

وكان جوزيف يشغل منصب مدير التخطيط في البلدية.

المصدر: "وكالة اوقات الشام الاخبارية" عن "وكالات"

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