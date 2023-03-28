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مصادر إسرائيلية:

وزير الحرب 'غالانت' يواصل أداء مهامه 'رغم إقالته'!

وزير الحرب 'غالانت' يواصل أداء مهامه 'رغم إقالته'!
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر إسرائيلية، إن وزير الحرب المقال يوآف غالانت، يواصل أداء مهامه، مؤكدين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، لم يرسل إليه خطاب الإقالة.

العالم - الإحتلال

وأقال نتنياهو، الأحد الماضي، وزير الحرب يوآف غالانت، على خلفية تصريحات الأخير التي طالب فيها بوقف التعديلات المتعلقة بالقضاء التي أعلنتها الحكومة، والتي أدت إلى خروج تظاهرات ضخمة في البلاد.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، قد حث علنا رئيس الوزراء على تعليق إقرار التشريعات المتعلقة بالقضاء لمدة شهر، قائلا: "الاحتجاجات التي خرجت على مستوى [إسرائيل] ضد التعديلات، وانضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط، تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي".

وأكد غالانت أنه "لن يجعل ذلك يسيرا"، في إشارة إلى احتمال امتناعه عن التصويت على التصديق على مشروع القانون إذا جرى هذا الأسبوع.

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